L’infettivologo Bassetti sul Papa: “due aspetti ancora da valutare”

“Da cattolico sono molto contento che il Papa venga dimesso domani. Si devono fare i complimenti ai medici che lo hanno avuto in cura perché la situazione era molto molto complicata con una infezione polimicrobica in un soggetto fragile. Evidentemente si è beneficiato dei progressi della scienza e della medicina e quindi in bocca al lupo. Poi si vedrà quale sarà la sua capacità di indipendenza dall’ossigeno e la capacità di tornare ad una attività quotidiana che sarà da valutare giorno per giorno. Ora importante uscire dall’ospedale e tornare in Vaticano, lo sperava tutto il mondo. Avviene anche in un momento storico importante per la comunità Cattolica come la Quaresima”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando la conferenza stampa dei medici che hanno curato il Papa al Policlinico Gemelli di Roma.

