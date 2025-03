Maltempo Abruzzo, il fiume Pescara supera il livello di allarme: aperto il Coc

MeteoWeb

Il fiume Pescara supera la soglia di allarme. Lo rende noto il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile dopo “la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura”. Di conseguenza, il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), con apposita ordinanza. Sono state chiuse al transito le golene Nord e Sud, che rimarranno non percorribili per le auto fino al rientro dell’emergenza. In Abruzzo ha superato il livello di allarme anche il fiume Alento, mentre il Saline, l’Orte e l’Osento hanno superato il livello di preallarme.

Il Centro funzionale, nelle aree in cui i fiumi hanno superato il livello di allarme, raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano comunale di emergenza, in particolare di “attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti, mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie), prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento”.

Maltempo, le criticità a Pescara

A seguito delle precipitazioni, che hanno causato disagi in diverse zone, alcune strade di Pescara sono state interessate da allagamenti, caduta di alberi o pericolo imminente di crollo delle piante. Le strade coinvolte sono via Spaventa, allagata e riaperta dopo poche ore grazie all’intervento della Protezione Civile con l’idrovora; Rampa di collegamento uscita Asse attrezzato piazza Italia in direzione di piazza della Marina, chiusa per allagamento; viale della Pineta (tra la rotatoria dell’Aurum e via Romualdo Pantini), dove un albero è crollato questa mattina; via della Pineta (dalla rotatoria di via Marconi fino a via Pantini, solo in direzione mare), chiusa per il rischio di caduta alberi; via D’Avalos (tra via Elettra /via Barbella e la rotatoria Aurum), chiusa perché interessata dalla caduta di un albero; via Elettra (tra il parcheggio antistadio e via D’Avalos – curva sud), chiusa perché permane il rischio di caduta alberi; via Luisa D’Annunzio è stata chiusa perché è stato segnalato un albero pericolante ed è stata riaperta dopo la messa in sicurezza. In via precauzionale, tutti i parchi e le pinete presenti in città sono stati chiusi al pubblico da stamani.

Tenendo conto del rischio di ingrossamento del fiume Pescara, il Comune raccomanda di non sostare nelle golene sia durante la notte che nella mattinata di domani.

Dalla tarda serata di ieri, gli assessori Massimiliano Pignoli, con delega alla Protezione Civile, e Cristian Orta, con deleghe a Ambiente e Parchi, hanno monitorato costantemente la situazione in città. “I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile – commenta Pignoli – hanno monitorato le aree soggette ad allagamento e i sottopassi già dalla tarda serata di ieri e andremo avanti fin quando non rientrerà l’allerta. Gli interventi effettuati per rendere percorribile le strade allagate sono stati diversi, partendo da via Spaventa, via Tirino, via Musone e altre ancora, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini. Stiamo proseguendo le attività di monitoraggio delle aree critiche, soggette ad allagamento, tenendo sempre sotto controllo la situazione del fiume Pescara. Finora tutte le richieste sono arrivate dalla zona di Porta Nuova. La situazione, stando alle previsioni, non migliorerà immediatamente e per questo continueremo ad essere operativi. Stiamo gestendo le criticità con grande tempismo e per questo ringrazio tutti i volontari”.

Anche l’assessore Orta si è mosso fin dalla serata di mercoledì per lavorare a stretto contatto con Ambiente spa: “siamo stati in sopralluogo con gli operatori di Ambiente, già dalla serata di ieri. Per tutta la notte, abbiamo proseguito con la pulizia dei tombini, specialmente nelle aree più soggette ad allagamenti. Nonostante le difficoltà, il servizio di raccolta porta a porta è andato avanti e sarà regolarmente garantito anche domani. Siamo andati avanti anche questa mattina in supporto della Protezione Civile per intervenire nelle aree maggiormente critiche. Per quanto riguarda il verde, invece, abbiamo verificato con gli agronomi del Comune la staticità di diversi alberi che con il vento e le piogge sono diventati pericolanti. Abbiamo messo in sicurezza le varie interessate al rischio crollo degli alberi ed effettueremo le verifiche del caso”.

