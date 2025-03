Maltempo Arabia Saudita, serie inondazioni ad Al Sar: auto sommerse | VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata di maltempo in Arabia Saudita, dopo i problemi registrati ieri. Oggi si è assistito allo sviluppo di cumulonembi nelle regioni occidentali del Regno, in particolare a nord di Taif e parti della Mecca, che si estendono fino a includere i quartieri di Jeddah. I cumulonembi sono accompagnati da precipitazioni di varia intensità, accompagnate da grandine e forti venti. Le forti piogge hanno provocato serie inondazioni ad Al Sar, nella città di Taif. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le strade trasformate in fiumi, con auto sommerse o finite nei corsi d’acqua.

Inondazioni in Arabia Saudita, auto spazzate via ad Al Sar

