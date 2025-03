Maltempo Argentina: aumenta il numero dei morti a Bahia Blanca, due bimbe disperse

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha travolto Bahia Blanca, nella regione di Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità, il numero delle vittime è salito a 13, mentre ci sono centinaia di persone che sono state evacuate. Secondo l’ufficio del sindaco, il numero di sfollati sabato era di 850, in calo rispetto al picco di 1.321. Due bambine – che secondo i media locali hanno quattro anni e un anno – sono disperse dopo essere state forse travolte dalle inondazioni.

Almeno cinque delle vittime sono morte sulle strade allagate, forse dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto a causa dell’acqua che saliva rapidamente. L’ufficio del sindaco ha dichiarato che ci potrebbero essere altre vittime in questa città di 350.000 abitanti, situata a 600 chilometri a sud-ovest della capitale Buenos Aires.

L’acquazzone, iniziato la mattina di venerdì 7 marzo, ha scaricato nell’area più di 400 millimetri di pioggia in sole otto ore, “praticamente quello che Bahia Blanca riceve in un anno intero“, ha dichiarato il Ministro della sicurezza provinciale Javier Alonso. “È una cosa senza precedenti”, ha aggiunto. Il diluvio ha lasciato sott’acqua le stanze degli ospedali, ha trasformato i quartieri in isole e ha tolto l’elettricità ad alcune zone della città. Il Ministro della Sicurezza nazionale Patricia Bullrich ha dichiarato che Bahia Blanca è stata “distrutta“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.