Maltempo, Sicilia e Malta sott’acqua: freddo intenso, oggi le temperature più basse d’Europa | DATI

Maltempo in continua intensificazione in Sicilia in queste ore: è una giornata di freddo intenso con temperature che in pieno giorno si mantengono decisamente basse con +10°C a Ragusa, +12°C a Catania, +13°C a Siracusa. Sono le città più calde d’Europa nelle ore diurne odierne, mentre nel Centro/Nord del continente siamo un po’ ovunque a ridosso dei +20°C e localmente anche oltre. Le piogge si stanno intensificando e hanno superato i 60mm di parziale giornaliero in molte località tra Ragusa e Siracusa, e nell’area etnea del catanese.

Piove a dirotto persino a Pantelleria, dove sono già caduti 40mm di pioggia. Accumulo analogo a Malta dove abbiamo appena +14°C in pieno giorno. Eloquente l’immagine satellitare che mostra i nuclei piovosi e temporaleschi più intensi in risalita verso il Sud:

Di seguito la mappa con gli accumuli pluviometrici giornalieri in Sicilia:

Il video con l’analisi approfondita in diretta:

