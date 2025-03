Maltempo Spagna, alluvione a Gran Canaria: auto trascinate dall’acqua | VIDEO

MeteoWeb

È emergenza maltempo in Spagna. Forti piogge hanno scatenato un’alluvione sull’isola di Gran Canaria. A Telde, le strade sono state trasformate in fiumi e la furia dell’acqua ha travolto e trascinato le auto, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Molte persone sono state salvate dai loro veicoli mentre le acque alluvionali salivano rapidamente. Al momento non ci sono segnalazioni di persone disperse.

A causa degli allagamenti, è stato chiuso l’aeroporto dell’isola di Gran Canaria: i voli sono deviati su altre destinazioni, segnala Aena, l’ente di gestione aeroportuale. Secondo i media locali, una delle piste dell’aeroporto è stata completamente sommersa dall’acqua, mentre l’altra è ricoperta di terra. “L’aeroporto di Gran Canaria non è operativo a causa dell’accumulo di acqua sulle piste. Stiamo lavorando per renderlo operativo il prima possibile”, ha scritto su X Aena, informando che sta lavorando per risolvere il problema e ristabilire i collegamenti il prima possibile.

Il maltempo continuerà a colpire varie zone della Spagna anche nei prossimi giorni: previste ancora forti piogge, con il rischio di altre alluvioni.

Maltempo in Spagna, situazione drammatica alle Canarie: le immagini da Telde

