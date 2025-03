Furiosa ondata di maltempo in Spagna: provincia di Málaga sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Málaga in Spagna è stata colpita duramente dal maltempo, che ha provocato abbondanti piogge nelle ultime 24 ore. L’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emesso allerte meteo arancioni a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito la zona, con i picchi maggiori registrati la scorsa notte. I dati della rete Hidrosur evidenziano accumuli di pioggia straordinari, come i 90,9 litri per metro quadrato a Benahavís e Casarabonelas, nella Sierra de las Nieves. Altre località come Coín, Ardales e Tolox hanno registrato oltre 60 mm di pioggia.

Le forti piogge hanno causato allagamenti e disagi, con 454 incidenti gestiti dal Centro di Coordinazione delle Emergenze 112. Campanillas (immagini a corredo dell’articolo) è stata una delle aree più colpite, con l’evacuazione di 368 abitazioni a causa dell’aumento del livello del fiume e del rischio di esondazione. La situazione ha anche comportato interruzioni del traffico, con alcune strade completamente chiuse.

Maltempo in Spagna, allagamenti nella provincia di Málaga

