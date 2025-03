Maltempo in Spagna: ritrovato il corpo di un disperso, allerta arancione per diverse regioni

MeteoWeb

Le autorità spagnole hanno lanciato un nuovo allarme attraverso il sistema di emergenza “Es-Alert“, avvisando la popolazione del rischio di esondazione del torrente El Albujón nell’area del Campo de Cartagena, nel Sud/Est della Spagna. L’allarme arriva dopo le devastanti alluvioni di fine ottobre, che hanno causato circa 230 vittime. Nel frattempo, è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo che risultava disperso da ieri nella località di Ermita de Ramonete, nel Comune di Lorca (Regione di Murcia). Secondo la prefettura locale, la vittima, un pastore di 50 anni, è stata travolta dalla piena del torrente di Ramonete dopo aver abbandonato il proprio furgone, sorpreso dall’improvviso innalzamento delle acque.

Gran parte della penisola iberica continua a essere in allerta per il maltempo. L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) segnala un’allerta arancione – il secondo livello di gravità dopo il rosso – per forti piogge su diverse aree, tra cui il versante mediterraneo meridionale della Catalogna e dell’Andalusia, l’entroterra della Comunità Valenciana, oltre alle zone dello Stretto di Gibilterra e del Golfo di Cadice, sul versante atlantico.

