Maltempo Spagna, ritrovato il corpo di uno dei dispersi nelle inondazioni a Costantina | VIDEO

MeteoWeb

Il forte maltempo che si sta abbattendo sulla Spagna sta provocando vittime e dispersi. Un cadavere è stato recuperato nella zona di Costantina (Siviglia), in Andalusia, nel sud della Spagna, dai Vigili del Fuoco impegnati da questa mattina nelle ricerche di una coppia, che era a bordo di un’auto travolta dall’esondazione di un torrente, a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Il ritrovamento è stato confermato dal responsabile di pompieri della Provincia di Siviglia, Manuel Blanco, che tuttavia non ha indicato se il corpo ritrovato sia quello di una donna o di un uomo. L’auto era stata recuperata prima, capovolta e vuota nelle acque del torrente.

Un terzo uomo risulta disperso da ieri pomeriggio nel comune di Anora (Cordoba), sempre in Andalusia, e potrebbe essere rimasto vittima delle piene, ha informato il viceprefetto di Cordoba, Ana Lopez, in dichiarazioni ai media. “È uscito ieri a mezzogiorno con la bicicletta e da allora non è stato rintracciato“, ha spiegato Lopez, nell’assicurare che squadre di Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono mobilitate nelle ricerche.

Il Presidente dell’Andalusia, Juanma Moreno, in un messaggio su X ha fatto appello alla popolazione alla prudenza, ad evitare spostamenti se non imprescindibili e a prestare attenzione alle informazioni del servizio statale di meteorologia AEMET sulle allerte meteo. I dati di Amet indicano che negli ultimi 15 giorni sulla regione dell’Andalusia, in particolare nella città di Malaga, è caduta la metà del volume di pioggia che in media cade durante un intero anno.

Maltempo Spagna, strade allagate a Mazarrón

Maltempo Spagna, allagamenti a Mazarrón

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.