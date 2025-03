Maltempo Spagna, alluvione a Águilas: auto spazzate via dall’acqua | VIDEO

MeteoWeb

La Spagna resta stretta nella morsa del maltempo. Oltre all’alluvione che ha colpito Malaga, nel sud del Paese, un altro evento alluvionale ha interessato Águilas, nella provincia di Murcia, nel sud-est del Paese. Nel giro di pochi minuti, la pioggia torrenziale ha allagato le strade e riempito i canali che attraversano il centro cittadino ad Águilas, travolgendo i veicoli. I servizi di emergenza hanno dovuto salvare nove persone rimaste intrappolate sulla RM-D18 a Calarreona, dove l’allagamento del burrone di El Cocón ha colto di sorpresa diversi automobilisti. Le vittime soccorse viaggiavano a bordo di un’auto e di un camion ed è stato necessario mobilitare un elicottero della Direzione generale per la sicurezza dei cittadini e le emergenze, anche se i salvataggi sono stati effettuati via terra.

La quantità di acqua raccolta, che in un breve lasso di tempo ha superato i 50mm, è affiorata in burroni come Las Culebras e El Rubial, dove diversi veicoli parcheggiati sono stati travolti dalla corrente.

Il Centro di coordinamento delle emergenze ha gestito fino alle ore 11 circa una cinquantina di chiamate per incidenti legati all’allagamento di abitazioni e aziende nella zona e ai diversi salvataggi che hanno dovuto essere effettuati sulla strada RM-D18 a Calarreona.

La Direzione del Piano Speciale di Protezione Civile contro il Rischio Alluvioni (Plan Inunmur) ha comunicato che il Piano si trova in fase di emergenza livello 0. Tale livello viene attivato quando le emergenze provocate interessano un singolo comune e possono essere risolte con risorse di proprietà locale o dell’amministrazione regionale assegnataria del piano di emergenza locale.

Il Presidente del governo regionale ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X in cui mette in guardia sulla situazione: “la situazione si sta complicando a causa della pioggia, soprattutto nella zona di Águilas. Siate molto cauti e attenti. Prestate attenzione agli avvisi sui canali ufficiali”.

L’Agenzia meteorologica statale AEMET ha diramato un’allerta meteo arancione per la valle del Guadalentín, Lorca e Águilas a causa di precipitazioni fino a 30mm in un’ora. Allo stesso modo, l’allerta arancione è stata attivata a Campo de Cartagena a causa di accumuli simili. Si prevedono precipitazioni accompagnate da temporali fino alle ore 16:00.

Il resto della regione resta sotto allerta meteo gialla per precipitazioni fino a 20mm all’ora fino alle 16:00.

