Maltempo Toscana, l’Arno sale a 4,05 metri a Firenze: colmo di piena stasera

La stazione di rilevamento di Firenze-Uffizi 3 vede il fiume Arno attestarsi a 4,05 metri alla stazione di Uffizi alle 19:25, in aumento rispetto al pomeriggio. Il primo livello di guardia è a tre metri ma l’Arno risulta ancora lontano dal secondo livello di guardia, fissato a 5,50 metri. Il colmo di piena è previsto a Firenze questa sera, in tarda notte/prime ore della mattina a Pisa, fa sapere su Facebook il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Scolmatore della Regione Toscana aperto, casse di espansione di Roffia pienamente in funzione, panconcelli montati, personale a presidio lungo l’asta.

“Il picco di piena è previsto che arrivi a Pisa intorno all’una di notte. Per cui raccomandiamo i cittadini a non uscire di casa e ad avere comportamenti di serena prudenza“. Lo ha detto il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi prima di un nuovo briefing che è stato programmato per le 23. “Decideremo domani mattina – ha aggiunto il prefetto – se potrà disputarsi o meno la partita di calcio Pisa-Mantova in programma domani alle 17.15. Sarà necessario fare ulteriori valutazioni e approfondimenti una volta raccolti ed elaborati anche i dati della nottata“. Al momento l’Arno, ha concluso il prefetto, “resta pieno d’acqua con un’altezza di circa 20 centimetri in più rispetto all’emergenza del 2019″.

“Il pontile dei Canottieri comunali è stato portato via dalla piena dell’Arno. È una piena cresciuta di ora in ora. Il problema è che nessuno fa più le manutenzioni dei fiumi”. Invece il pontile nuovo all’impianto dell’Anconella “sta reggendo egregiamente”, ha dichiarato il Presidente della Canottieri Firenze Michele Nannelli a proposito del maltempo che si sta abbattendo in queste ore su Firenze.

Attese ancora altre piogge

“Abbiamo fatto l’aggiornamento con la Regione. È previsto dal Consorzio Lamma che nell’area fiorentina da ora fino a mezzanotte ci saranno altri 20-30 millimetri di pioggia, che non sono pochi, soprattutto nelle zone critiche. Abbiamo aperto il tavolo con la prefettura dove ci stiamo aggiornando. Gli aggiornamenti in codice rosso sono continuativi”, dichiara il sindaco metropolitano di Firenze, Sara Funaro, intervenendo ai microfoni di LadyRadio.

Nelle ultime ore, alcune evacuazioni sono avvenute in varie zone dell’area della metrocittà di Firenze “con persone che sono andate al piano di sopra o sono state accompagnate verso i servizi messi a disposizione sia dalla Protezione Civile che dai Comuni. Le situazioni più critiche sono a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano. La situazione sta peggiorando a San Piero, a Scarperia, in tanti comuni c’è attenzione. La situazione è critica anche a Marradi soprattutto per l’isolamento, una serie di strade sono state chiuse”, ha aggiunto.

