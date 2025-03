Maltempo Toscana, a Firenze parchi e aree verdi chiusi fino a lunedì

MeteoWeb

Con l’allerta meteo che da rossa scende ad arancione (fino a mezzanotte, poi gialla) il Comune di Firenze modifica l’ordinanza scattata ieri. Restano chiusi i mercati fino alle 14 di domani, domenica 16 marzo. E rimarranno chiusi fino a lunedì 17 i parchi, le aree verdi e i cimiteri. Lo spiega il sindaco Sara Funaro in un punto stampa convocato nella sede cittadina della Protezione Civile, dove si è insediato il Centro coordinamento soccorsi per l’emergenza maltempo. Nei parchi e nei giardini, spiega, “abbiamo bisogno di fare tutte le verifiche necessarie sulle alberature. Ci sono stati dei problemi e abbiamo bisogno di più tempo” per garantire “la sicurezza dei cittadini“.

Per questo, “anche domani, quando saremo in fascia gialla, l’invito è di non accedere ai parchi e ai giardini. Lo sottolineo perché girando per la città ho visto persone che invece passeggiano nei parchi: ecco, ci possono essere dei rischi perché dobbiamo fare ancora dei controlli sulle alberature“, avverte.

Per il resto, prosegue, “vengono ripristinate tutte le altre attività: la scuola da lunedì, visto che siamo nel fine settimana” e su cui “stiamo facendo i controlli negli istituti per vedere che non ci siano problemi particolari. Aperti poi i musei, le biblioteche e sono ripristinati tutti gli eventi spostivi e culturali. Si torna regolarmente a tutte le attività“. Funaro, infine, ringrazia i fiorentini: “c’è stato un grande senso di responsabilità da parte di tutti. La città, dopo il codice rosso, ha risposto con senso di comunità”.

Fiorentina, annullate tutte le partite giovanili

La Fiorentina comunica che a causa delle condizioni di maltempo nell’area di Firenze sono state annullate tutte le gare che riguardano le formazioni del settore giovanile dall’Under 14 all’Under 18 che dovevano giocarsi in casa dei viola tra sabato e domenica. “ACF Fiorentina – riporta una nota – comunica che, a seguito delle gravi condizioni metereologiche che hanno colpito il capoluogo toscano, saranno annullate tutte le partite dall’U14 all’U18 comprese previste per questo fine settimana”.

