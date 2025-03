Maltempo Toscana, violentissima squall line in atto: cresce la preoccupazione

MeteoWeb

La Toscana resta stretta nella morsa del maltempo, che ha già provocato alluvioni in diverse località dopo che i corsi d’acqua sono esondati a seguito delle forti piogge delle scorse ore. Ma il maltempo non accenna a placarsi: una violentissima squall line è in atto sulla regione; a Livorno sono caduti 40mm di pioggia nell’ultima ora e la situazione è sempre più complicata.

Piena dell’Arno a Pica

La situazione maltempo resta difficile anche in altre zone della Toscana. “Abbiamo aperto le casse di espansione del bacino di Roffia lungo l’Arno a San Miniato. Portata dell’Arno a Empoli a 2000 metri cubi al secondo, 2200 mc/s a Pontedera“, comunica sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani, spiegando che prosegue il montaggio dei panconcelli, le barriere mobili di protezione, sui lungarni a Pisa con sistema di Protezione Civile della Toscana, Esercito e Vigili del Fuoco.

Il passaggio del picco di piena dell’Arno da Pisa è previsto tra le 17 e le 19, ha annunciato il sindaco di Pisa Michele Conti spiegando che “la situazione dell’Arno è monitorata attentamente. Sono state predisposte tutte le procedure previste, come il montaggio dei panconcelli sui lungarni cittadini. Il nostro sistema di Protezione Civile sta lavorando intensamente”. Tra le misure che saranno adottate è prevista l’apertura del bacino del canale Scolmatore e la cassa di espansione della Roffia a San Miniato. Nel pomeriggio, tra le 15 e le 16.30 saranno chiusi anche i ponti cittadini.

Il Comune di Pisa ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare dei lungarni cittadini e dei ponti per permettere le operazioni di montaggio dei panconcelli sulle spallette dell’Arno. La piena dell’Arno si attesta attualmente sui 3,75 metri, ovvero tra il primo e il secondo livello di guardia. Stamani alle 11.45, la Protezione Civile ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) al fine di assicurare, nell’ambito del Comune di Pisa, l’assistenza alla popolazione e gli eventuali interventi urgenti necessari al contenimento e gestione dell’emergenza. A partire dalle 12.30 sono stati chiusi al traffico i lungarni cittadini. Dalle 14.30 è istituito il divieto al transito veicolare sui ponti della Fortezza, ponte di Mezzo e del CEP.

Maltempo Toscana: Serchio e Massaciuccoli sorvegliati speciali

Il fiume Serchio e il Lago di Massaciuccoli sono sorvegliati speciali a causa del maltempo in atto in Toscana. In una nota il Consorzio di Bonifica Toscana Nord rende noto che il livello del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, “è salito di pochi centimetri. Mercoledì scorso si trovava a +24 centimetri sul livello del mare, quando è stata predisposta la prima accensione dell’idrovora della Bufalina con 3 pompe attive al 30%. Giovedì poi il livello è salito a +27 centimetri e l’impianto idrovoro della Bufalina è stato quindi portato all’80%, sempre con tre pompe sempre attive. Al momento il livello si assesta a +30 centimetri sul livello del mare”.

Secondo il Consorzio il Serchio, terzo fiume della Toscana per lunghezza dopo Arno e Ombrone, “sta salendo, il punto di monitoraggio è all’idrometro di Vecchiano, ma al momento non desta preoccupazione”.

