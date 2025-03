Maltempo USA: tornado colpisce Rolling Fork, 2 anni dopo un devastante EF4

MeteoWeb

Un piccolo tornado ha causato danni sul lato occidentale di Rolling Fork, città del Mississippi, la sera di domenica 23 marzo, secondo un osservatore di tempeste che ha presentato un rapporto al National Weather Service. Una casa sulla Mississippi Highway 16 è stata danneggiata, secondo un responsabile delle emergenze locali, e alberi e linee elettriche sono stati abbattuti. L’ufficio del National Weather Service di Jackson ha detto che sta conducendo un’indagine sui danni dopo aver ricevuto segnalazioni del tornado. Il piccolo tornado potrebbe non essere stato segnalato dai media generali, ma la posizione in cui ha colpito è degna di nota.

Due anni prima, quasi esattamente lo stesso giorno, infatti, la città di Rolling Fork è stata devastata da un violento tornado EF4 che ha ucciso 17 persone sotto la copertura dell’oscurità.

Il tornado EF4 di Rolling Fork del 24 marzo 2023

Il 24 marzo 2023, un tornado EF-4, con velocità del vento fino a 314km/h, ha attraversato Rolling Fork come parte di un outbreak di tornado più ampio in tutto lo stato e in Alabama. Si tratta del tornado più forte ad aver colpito lo stato dal 2011. Gli EF4 sono il secondo livello più alto di un tornado sulla scala Fujita avanzata.

Centinaia di case e aziende a Rolling Fork e nella vicina Silver City sono state distrutte dal tornado del 2023, con centinaia di altre danneggiate. Mentre 17 persone sono state uccise solo a Rolling Fork, il bilancio delle vittime ha raggiunto quasi due dozzine in tutto lo stato e in Alabama a causa delle tempeste, con l’Earth Observatory della NASA che ha affermato che quel giorno sono stati segnalati 20 tornado nei due stati, inclusi due tornado EF3.

I sopravvissuti sono rimasti sconvolti il ​​giorno dopo che il tornado si è abbattuto sulla città di poco meno di 1.800 residenti. Barbara Christopher, residente di Rolling Fork, e la sua famiglia hanno investito in un rifugio anti-tempesta negli anni ’80 dopo che una tempesta ha danneggiato il tetto della loro casa. Quattro decenni dopo, il tornado di Rolling Fork ha distrutto la casa, con Barbara e suo marito Charles che hanno perso quasi tutto. “Si vedono sempre cose del genere in TV, ‘Oh, è proprio terribile’, lo è”, ha detto Christopher al reporter nazionale di AccuWeather Bill Wadell. “È terribile”.

