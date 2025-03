Meteo Sicilia, piogge e temporali nel Catanese: inizia una lunga fase di maltempo | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali stanno interessando la Sicilia orientale, colpendo anche la zona di Catania. Finora sono caduti 14mm di pioggia a Catania, Aci Castello, San Gregorio, 13mm ad Aci San Filippo, 12mm ad Acireale, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, 11mm a Viagrande, Mascalucia. Un intenso rovescio di pioggia ha colpito anche Zafferana Etnea, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia Antonella Infanta.

Oggi a Catania e dintorni inizia una lunga fase di maltempo che si intensificherà domani, mercoledì 26 marzo, e poi anche nei giorni successivi: sarà un continuo susseguirsi di perturbazioni che transiteranno sul nostro Paese e si concentreranno sempre nelle regioni meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.