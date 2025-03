La Prefettura di Firenze: “potenziali rischi per la piena dei fiumi”

MeteoWeb

“Al termine dell’incontro di questa sera, tenuto conto del potenziale rischio di piena dei fiumi e della consistenza dei livelli pluviometrici attesi soprattutto nell’arco temporale compreso tra le prime ore della mattina di domani 14 marzo 2025, fino alle ore 14 dello stesso giorno, è stata ritenuta, in via assolutamente precauzionale e considerazione l’eccezionalità del potenziale evento, necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole, nonché di ogni altro provvedimento finalizzato a ridurre al minimo il traffico pedonale e veicolare”. Lo fa sapere in una nota la Prefettura di Firenze che aveva convocato il Centro di coordinamento soccorsi in seguito all’allerta meteo arancione della protezione civile regionale.

Inoltre, si spiega, ci sarà un monitoraggio costante delle arterie autostradali statali e di proprietà della Città metropolitana e un collegamento con il centro funzionale regionale per conoscere in tempo reale l’andamento delle condizioni meteo e della situazione dei fiumi e con il comando provinciale dei vigili del fuoco. Inoltre, nell’ottica di assicurare la massima prevenzione, “i sindaci saranno in costante contatto con Regione, Prefettura e Città metropolitane”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.