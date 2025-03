SPHEREx e PUNCH, la NASA rinvia ancora il lancio delle missioni

MeteoWeb

Un altro rinvio per le missioni SPHEREx e PUNCH della NASA, che dovranno attendere ancora qualche giorno prima di prendere il volo. Il lancio, inizialmente previsto per il 27 febbraio e già posticipato 4 volte, è ora fissato per il 7 marzo 2025. Le due missioni partiranno a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Launch Complex 4E della Vandenberg Space Force Base in California. L’orario di decollo è programmato per le 22:09 EST (19:09 PST).

Motivi del ritardo

Secondo la NASA, i precedenti rinvii sono stati necessari per completare i controlli e i processi di verifica sul Falcon 9. Tuttavia, l’ultimo slittamento è dovuto alla disponibilità della finestra di lancio nel cosiddetto Western Range, l’area di spazio aereo utilizzata per i lanci dalla costa occidentale degli Stati Uniti.

Le missioni: esplorare il cosmo e il Sole

Il carico principale della missione è il telescopio spaziale SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer), progettato per osservare l’universo in luce infrarossa. Simile al James Webb Space Telescope, SPHEREx offre però una prospettiva più ampia, permettendo agli astronomi di analizzare vasti panorami cosmici e studiare l’evoluzione dell’universo.

Accanto a SPHEREx viaggerà PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), una missione dedicata allo studio della dinamica solare. Composta da 4 piccoli satelliti, questa missione esaminerà le espulsioni di massa coronale (coronal mass ejections o CME), il vento solare e la corona del Sole. Le CME sono fenomeni di particolare interesse perché possono influenzare il meteo spaziale e causare blackout radio sulla Terra.

Un lancio condiviso per ottimizzare le risorse

L’abbinamento tra SPHEREx e PUNCH rientra nel Launch Services Program della NASA, un’iniziativa che mira a ottimizzare i budget e ridurre il numero di veicoli di lancio necessari accoppiando più missioni su un unico razzo.

