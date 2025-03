Studentessa morta in gita: le prime notizie sul malore in attesa dell’autopsia

MeteoWeb

La Procura di Torre Annunziata, in rogatoria con quella di Nocera Inferiore (Salerno), ha disposto per domani l’esame autoptico sulla salma di Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni di Grosseto morta mentre era in gita scolastica. La ragazza insieme con la sua classe si trovava a bordo di una nave partita da Napoli alla volta di Palermo quando ha accusato un malore che le è stato fatale. Secondo la prima ipotesi, la giovane sarebbe stata stroncata da un infarto. Sul caso indagano i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che, guidati dal comandante Andrea Pellegrino, sono intervenuti già nella notte a bordo del traghetto. Dopo i vani tentativi di rianimazione, la giovane era deceduta prima dell’approdo al porto di Sorrento. La salma è a disposizione della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliana Moccia) che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.