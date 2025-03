Terremoto Basilicata, disposta la chiusura di alcune scuole: ecco dove

MeteoWeb

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata stamane, il sindaco di’ Potenza, Vincenzo Telesca, “tenuto conto degli esiti delle verifiche di carattere non analitico, effettuando su 36 edifici scolastici comunali, dai gruppi di lavoro appositamente costituiti da funzionari del Comando provinciale di Potenza del Corpo dei Vigili del Fuoco, Dirigenti e funzionari tecnici del Comune di Potenza, agenti della Polizia locale di Potenza, personale della Polizia locale di Potenza, personale della Polizia locale di Potenza comunale”, ha disposto ” la ripresa delle attività didattiche riferite agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido”.

Disposta la chiusura sino a sabato di una scuola materna paritaria ‘Alcide De Gasperi’ e la chiusura fino a domani di cinque Istituti secondari di secondo grado. La decisione “è stata assunta anche a seguito della comunicazione con la quale la Provincia di Potenza ha comunicato che il domani l’Ufficio Edilizia Patrimonio della Provincia di Potenza concluderà le verifiche degli edifici scolastici per i quali al momento, pur non essendo pervenuta alcuna segnalazione di danno, non è stato possibile in data odierna esprimere alcun giudizio tecnico”. L’Amministrazione Comunale continuerà “a monitorare con attenzione la situazione e rimarrà a disposizione per eventuali segnalazioni, attraverso il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile”.

