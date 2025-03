Terremoto Campi Flegrei, De Luca: “approveremo dichiarazione di mobilitazione”

MeteoWeb

“Ho sentito il responsabile della nostra Protezione civile. La situazione, per adesso, è sotto controllo. Attendiamo una valutazione attendibile, seria, rigorosa da parte delle strutture scientifiche, che devono dirci qual è il livello di prevenzione cui dobbiamo arrivare“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a seguito del terremoto magnitudo 4.4 delle 01:25 nell’area dei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. “Noi approveremo una dichiarazione per la mobilitazione generale, che non è lo stato di allarme altrimenti dovremmo chiudere tutto: approveremo una richiesta al governo nazionale di un intervento della Protezione civile nazionale adeguato al problema che si è determinato, che ovviamente aggraverà i costi per le famiglie“. “Bisognerà fare molti più interventi per verificare lo stato di agibilità degli edifici; occorrono tecnici e risorse. Dunque, ci vorrà un impegno straordinario del governo nazionale“, conclude De Luca.

