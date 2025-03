Terremoto Myanmar, dall’Ue 2,5 milioni in aiuti di emergenza

MeteoWeb

“In una risposta immediata dopo il mortale terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito oggi il Myanmar e la regione, l’Ue sta rilasciando 2,5 milioni di euro in aiuti di emergenza iniziali. Questi nuovi aiuti umanitari contribuiranno a salvare vite e a soddisfare le esigenze immediate delle persone più vulnerabili in Myanmar”. Lo si legge in una nota della Commissione Ue, secondo cui l’Unione “ha inoltre attivato il suo servizio satellitare Copernicus per facilitare la valutazione dell’impatto. La Commissione, insieme ai nostri partner umanitari, sta valutando la situazione e le esigenze sul campo, al fine di mobilitare ulteriore assistenza dell’Ue”.

Con questi fondi, il finanziamento totale dell’Ue per gli aiuti umanitari al Myanmar sale “a oltre 35 milioni di euro nel 2025“.

“L’Ue è solidale con le persone in Myanmar e nella regione che stanno sopportando le conseguenze di questo potente terremoto. Come in precedenti disastri, l’Ue è pronta ad aiutare i più bisognosi. Questo aiuto di emergenza porterà sollievo immediato alle persone colpite dal terremoto, aiutando ad affrontare le esigenze più urgenti”, ha dichiarato il Commissario Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib.

