Al via il maltempo della Settimana Santa: prime forti piogge al Centro-Nord ma è solo l’inizio

È iniziata la fase di forte maltempo che accompagnerà l’Italia per tutta la Settimana Santa. Già oggi ci sono state le prime forti piogge al Centro-Nord: colpite in particolare la Toscana, la Sardegna, l’Emilia Romagna, la Lombardia meridionale e le regioni del Nord-Est. Gli accumuli pluviometrici maggiori si registrano in Toscana, in particolare sui settori settentrionali della regione, con picchi sui 50-60mm. Nelle ultime 24 ore sono caduti: 64mm di pioggia sul Monte Serra, 62mm sul Monte Pisano, 56mm a Pomezzana, 55mm a Palagnana, 53mm a Pontetetto, 51mm a Vallelunga, Pieve di Compito, 50mm a Campagrina, 49mm a Cervaiole, Boscolungo, Melo, Pizzorne, 48mm ad Azzano, Pracchia. Forti piogge anche oltre il confine con la Liguria, con 57mm a Murlo, 48mm alla Spezia, 34mm a Graveglia.

In Emilia Romagna, si registrano picchi di 30-40mm, in particolare sull’Appennino al confine con la Toscana. Tra i dati più importanti, segnaliamo: 46mm all’Abetone, 45mm al Rifugio Farinati, in Val di Luce, 35mm a Campigna, 31mm a Madonna dei Fornelli, 28mm a Maserno, Castelvetro di Modena, 24mm a Bologna.

In Sardegna, le piogge più intense hanno colpito il Nuorese, dove sono caduti 41mm ad Aritzo Pastissu, 33mm sul Bruncu Spina, 32mm a Fonni, 28mm a Tonara. Forti piogge anche in Friuli Venezia Giulia, con picchi di 34mm a Casarsa della Delizia.

Un’altra componente importante di questa fase di maltempo sarà il forte vento. Già oggi lo Scirocco ha colpito con raffiche fino a 70-80km/h sulla costa settentrionale della Sicilia, sui 60km/h nel sud della Sardegna e localmente nelle altre regioni del Centro-Sud.

Il maltempo subirà un’escalation nelle prossime ore, con il clou atteso nella giornata di mercoledì 16 aprile, quando sarà alto il rischio di alluvioni lampo e fenomeni estremi.

