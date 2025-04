Allerta Meteo, Ciclogenesi sulla Sardegna nelle prossime ore: nuova fase di forte maltempo sull’Italia

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire l’Italia in questi giorni di fine Aprile, con fenomeni localizzati ma molto intensi come quelli che ieri hanno colpito la Puglia settentrionale. Oggi la situazione è più tranquilla, ma nel pomeriggio avremo altri forti temporali al Sud, tra Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni molto intensi tra Cilento, Pollino e Sila, soprattutto nei versanti occidentali, lungo il tracciato dell’A2 Salerno-Reggio Calabria. Probabili nubifragi e grandinate, massima attenzione. Splende il sole, invece, a Roma nel giorno dei funerali di Papa Francesco.

Ma il focus più importante è quello sui prossimi giorni. Il maltempo, infatti, si intensificherà ulteriormente da domani, domenica 27 aprile, con l’arrivo di un nuovo Ciclone Atlantico che dopo aver attraversato la Francia, arriverà sul Mediterraneo e innescherà una Ciclogenesi sulla Sardegna, alimentando forte maltempo in tutto il Centro/Sud, e localmente anche in Piemonte nella prima fase della nuova perturbazione, tra stasera e domenica mattina.

Il maltempo sarà poi molto intenso domenica pomeriggio in Sardegna e in tutte le zone interne del Centro/Sud, ma le giornate peggiori saranno quelle di Lunedì 28 e Martedì 29 Aprile, caratterizzate da forti temporali in tutto il Centro/Sud. I dettagli nel video:

