Allerta Meteo, settimana “invernale” al via con maltempo in 3 regioni

Allerta Meteo in questo inizio settimana “invernale” per residue condizioni di instabilità e per possibili fenomeni di natura termoconvettiva. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, 7 aprile 2025, “lo scivolamento verso sud di un fronte freddo legato ad una depressione sull’Europa orientale porterà ancora residue condizioni di instabilità al mattino tra Bassa Calabria e Isole Maggiori, con qualche possibile rovescio localmente anche temporalesco“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Nel pomeriggio sarà possibile nelle zone interne di Sardegna e Corsica lo sviluppo di qualche fenomeno di natura termoconvettiva, in attenuazione nel corso della sera“.

