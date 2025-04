Blackout Spagna, il servizio meteo nazionale: “ieri nessun fenomeno atmosferico insolito”

MeteoWeb

“Nel corso della giornata del 28 aprile non sono stati rilevati fenomeni meteorologici o atmosferici insoliti, né si sono verificate variazioni improvvise della temperatura nella nostra rete di stazioni meteorologiche“. È quanto ha affermato in una nota pubblicata sui social il servizio meteorologico nazionale spagnolo AEMET. Il riferimento è all’ipotesi avanzata dalla compagnia energetica portoghese REN (Rede Eletrica Nacional), secondo cui a causare il blackout che ieri ha lasciato al buio Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia sia stato un “raro fenomeno atmosferico” noto come “vibrazione atmosferica indotta“, caratterizzato da “estreme variazioni di temperatura nell’entroterra della Spagna”.

