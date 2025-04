Shellenberger: “l’eccessivo affidamento sulle rinnovabili all’origine del blackout in Spagna”

MeteoWeb

“Sei giorni fa, i media hanno celebrato un traguardo significativo: la rete elettrica nazionale spagnola è stata interamente alimentata da energia rinnovabile per la prima volta in un giorno feriale. Alle 12:35 di oggi, ora locale, le luci si sono spente in Spagna, Portogallo e in alcune parti della Francia. Sebbene la corrente elettrica sia stata ripristinata rapidamente in Francia, potrebbe volerci una settimana per ripristinarla completamente in Spagna e Portogallo. In un istante, il ronzio elettrico della vita moderna – treni, ospedali, aeroporti, telefoni, semafori, registratori di cassa – si è spento. Decine di milioni di persone sono precipitate nel caos, nella confusione e nell’oscurità. La gente è rimasta bloccata negli ascensori. Le metropolitane si sono fermate tra una stazione e l’altra. I distributori di benzina non riuscivano a pompare carburante. I supermercati non riuscivano a elaborare i pagamenti. I controllori di volo si sono affrettati a intervenire a causa di guasti ai sistemi e dirottamenti degli aerei. Negli ospedali, i generatori di riserva continuavano a funzionare a fatica, ma in molti casi non riuscivano a soddisfare la domanda. Le antenne dei telefoni cellulari crollavano a causa di sovratensioni e interruzioni. È stato uno dei più grandi blackout in tempo di pace che l’Europa abbia mai visto. E non è stato casuale”. È quanto scrive sul proprio blog Michael Shellenberger per descrivere quanto successo oggi in Spagna e Portogallo. Shellenberger è un ambientalista e attivista del clima, fondatore e Presidente di Environmental Progress, organizzazione di ricerca e politiche che combatte per l’energia pulita e la giustizia energetica.

Ma Shellenberger analizza il catastrofico blackout che ha colpito la Penisola Iberica da un altro punto di vista: quello dell’eccessivo affidamento alle fonti rinnovabili, tanto da dire che quello che è successo “non è stato un evento imprevedibile”. “È stato esattamente il fallimento di cui molti di noi hanno ripetutamente messo in guardia i legislatori per anni – avvertimenti che i leader politici europei hanno sistematicamente scelto di ignorare”.

“Sebbene il gestore della rete elettrica portoghese REN abbia inizialmente attribuito il blackout di massa a “estreme variazioni di temperatura” e a un “raro fenomeno atmosferico“, e sebbene alcuni media abbiano ribadito tale inquadramento, la realtà è più grave. Le condizioni meteorologiche potrebbero aver innescato l’evento, ma non sono state la causa del collasso del sistema”, sostiene Shellenberger. “Il gestore della rete elettrica nazionale spagnola, Red Eléctrica, ha rivelato che la causa immediata del blackout è stata una “fortissima oscillazione della rete elettrica” ​​che ha costretto la rete spagnola a disconnettersi dal sistema europeo più ampio, causando il collasso dell’alimentazione elettrica della Penisola Iberica alle 12:38”, continua.

“In una rete elettrica tradizionale dominata da pesanti macchine rotanti – centrali a carbone, turbine a gas, reattori nucleari – piccole perturbazioni, anche dovute a condizioni meteorologiche avverse, vengono assorbite e attenuate dalla pura inerzia fisica del sistema. La pesante massa rotante dei generatori agisce come un ammortizzatore, resistendo a rapidi cambiamenti di frequenza e stabilizzando la rete. Ma in un sistema elettrico dominato da pannelli solari, turbine eoliche e inverter, l‘inerzia fisica è pressoché nulla. I pannelli solari non producono alcuna rotazione meccanica. La maggior parte delle turbine eoliche moderne è disaccoppiata elettronicamente dalla rete e fornisce poca forza stabilizzante. I sistemi basati su inverter, che dominano le moderne reti di energia rinnovabile, sono precisi ma delicati. Seguono la frequenza della rete anziché resistere a cambiamenti improvvisi”, ha spiegato Shellenberger.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.