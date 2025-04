Blackout Spagna, Sanchez: “persi 15 GW in 5 secondi, mai successo” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’interruzione di energia sperimentata dalla Spagna durante il blackout odierno è stata pari a 15 GW in cinque secondi, pari al 60% della richiesta di elettricità nazionale. Lo ha affermato il Presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, parlando in conferenza stampa questa sera in un secondo aggiornamento dal Palazzo Moncloa. Una caduta di tensione molto importante in una manciata di secondi, che ha provocato il collasso del sistema elettrico fino al punto “zero” di erogazione. “Non è mai accaduto qualcosa del genere”, ha spiegato Sanchez, aggiungendo che il governo non conosce ancora la causa esatta di quanto avvenuto e “non esclude qualsiasi scenario o possibilità”.

“Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato. In pratica tutte le comunità autonome” registrano miglioramenti, ha detto Sanchez, assicurando che le autorità lavoreranno “senza sosta per tutta la notte” per ripristinare la normalità e garantire che “domani la corrente elettrica tornerà in tutto il Paese”.

Il Premier consiglia ai lavoratori dei servizi “non essenziali” di non andare al lavoro domani. Sanchez ha invitato a dare la priorità alla propria sicurezza, chiedendo a coloro che hanno difficoltà a recarsi al lavoro o hanno ricevuto l’ordine di rimanere a casa, di farlo. Per stasera, ha spiegato Sanchez, sono state rafforzate le misure di sicurezza: “i cittadini possono e devono mantenere la calma“. Intanto, il Ministero dell’Interno spagnolo schiera 30.000 agenti di Polizia in tutto il Paese per rafforzare la sicurezza durante l’interruzione di corrente.

Il Presidente non ha fornito informazioni su quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità né sulle cause dell’incidente. “La rete elettrica non può dirci con certezza quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità”, ha affermato. “Gli esperti non sono ancora riusciti a stabilire la causa dell’improvvisa interruzione di corrente, ma lo faranno“, ha affermato.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il Presidente assicura che è tutto a posto grazie ai generatori di corrente e che alcune comunità hanno fatto richiesta di carburante. “Tutte le risorse statali vengono mobilitate fin dall’inizio”, ha affermato.

Blackout Spagna, il Paese resta al buio

