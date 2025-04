Blackout Spagna, dichiarato lo stato di emergenza: la situazione

MeteoWeb

Il Ministero degli Interni della Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza dopo il blackout elettrico che ha colpito l’intera nazione. Il Ministero ha precisato che le misure si applicheranno nelle regioni che lo richiederanno. Finora, Madrid, Andalusia ed Estremadura hanno chiesto che il governo centrale si occupi dell’ordine pubblico e di altre aree di responsabilità.

Tutte le zone della rete ad alta tensione della Spagna continentale interessate dal blackout sono ora interconnesse e sono state ripristinate 350 sottostazioni (il 51% del totale). Al momento viene soddisfatto il 35,1% della domanda di energia (9.200 megawatt), secondo Red Electrica e il Ministero della Transizione Ecologica.

Sindaco di Madrid: “rientrare a casa il prima possibile”

“Questo è un messaggio per tutti i madrileni che sono in strada: per favore, rientrate il prima possibile e con tutte le precauzioni alle vostre case. Non abbiamo garantita la fornitura elettrica dell’illuminazione pubblica nella gran parte di Madrid“. È l’appello lanciato alla cittadinanza dal sindaco José Luis Almeida dal centro di coordinamento integrato delle emergenze del Comune.

Spagna, 11 treni con passeggeri a bordo in attesa di evacuazione

Sono 11 i treni sui quali i passeggeri sono ancora in attesa di essere evacuati in Spagna. Lo ha segnalato il Ministro per i Trasporti e la Mobilità sostenibile, Oscar Puente, in un messaggio su X, in cui ha informato che durante la giornata sono stati evacuati e messi in sicurezza i passeggeri di 115 dei 125 convogli che sono rimasti bloccati sui binari in varie parti del Paese a causa della caduta dell’alta tensione.

Torna la corrente a Lisbona

Le luci sono tornate a Lisbona poco prima delle 22. La capitale portoghese ha ripristinato l’elettricità dopo un blackout di massa che ha interessato l’intera penisola iberica per nove ore. È quanto riferisce El Pais.

