Elezione nuovo Papa: Conclave dal 7 maggio, chiude la Cappella Sistina

MeteoWeb

Il Conclave per eleggere il nuovo Papa, il successore di Papa Francesco comincerà il 7 maggio: lo ha reso noto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del Conclave: “Si comunica che la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.