Maltempo Piemonte, incredibile Domodossola: supera i 260mm e batte ogni record storico | DATI

MeteoWeb

Il violento maltempo che si sta abbattendo sul Piemonte sta facendo segnare anche record di precipitazione. Le piogge torrenziali stanno colpendo con particolare violenza le zone settentrionali della regione, tra Vercellese e VCO. La città di Domodossola, nel VCO, ha superato i 260mm di pioggia giornalieri. Il 16 aprile 2025 è così entrato nella storia climatologica dell’Ossola come giornata più piovosa dal 1988, anno in cui sono iniziate le rilevazioni Arpa. E pensare che Domodossola è una delle città d’Italia più piovose in assoluto; questo dà un’idea della violenza del maltempo in atto sul Piemonte.

Battuti anche record trentennali nel Torinese: 166mm in 24 ore a Borgone di Susa, record dal 1991, quando si verificò una delle alluvioni più drammatiche della storia d’Italia; registrati anche 233mm in 24 ore a Forzo Canavese (a pochissimi chilometri dal ghiacciaio Chardonnay), record dal 2002.

Purtroppo, la situazione non migliorerà: le piogge torrenziali continueranno anche nelle prossime ore, con il rischio di esondazioni, frane, smottamenti e dissesti vari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.