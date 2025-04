Maltempo Piemonte, Cirio: “firmata la richiesta di stato d’emergenza”

MeteoWeb

È il Torinese, in particolare la zona del Chivassese, quella dove si registrano le maggiori criticità per frane, inondazioni e straripamenti di rii e torrenti dovuti al maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Piemonte. A sottolinearlo sui social il Presidente della Regione, Alberto Cirio, al termine dell’incontro con il prefetto di Torino, Donato Cafagna. ”Ho sentito telefonicamente il vicepremier Tajani e il Ministro Musumeci per comunicare che ho firmato la richiesta di stato di emergenza al Governo per gli ingenti danni provocati dalle precipitazioni”, annuncia Cirio. ‘‘Continuiamo a monitorare la situazione, la sala operativa della Protezione Civile è attiva h24 e migliaia di volontari sono al lavoro per mettere al sicuro le nostre comunità”.

”Purtroppo oggi c’è stata una vittima, a Monteu da Po, un anziano morto a causa dell’allagamento della sua casa. Ho avuto modo di portare la vicinanza della Regione Piemonte al sindaco, pregandola di estenderla alla comunità e ai familiari’‘, aggiunge Cirio, precisando che ”nelle prossime ore la situazione meteorologica è prevista in miglioramento ma continuiamo a prestare massima attenzione soprattutto per quanto riguarda frane e fiumi’‘.

