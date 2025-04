Maltempo Piemonte, neve fino a 1500 metri di quota: fitta nevicata a Sestriere | VIDEO

MeteoWeb

Mentre il Piemonte fa i conti con piogge torrenziali che stanno mettendo sotto stress il territorio e i corsi d’acqua del nord della regione, con esondazioni, frane e allagamenti, una buona notizia arriva dal calo della quota neve. Una fitta nevicata è in corso a Sestriere, località a 2000 metri nel Torinese, con la quota neve che ora è scesa fin verso i 1500 metri, imbiancando località come Pragelato, sempre nel Torinese, dove si sono accumulati già 10cm. La quota neve in calo sarà utilissima a prevenire molti disagi in nottata con il nuovo carico di precipitazioni.

