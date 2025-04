Maltempo Piemonte, primi temporali: colpita anche Torino

MeteoWeb

Nel pullulare di temporali che oggi ha interessato l’Italia da Nord a Sud, alcuni anche molto forti responsabili di criticità, come a Biancavilla, nel Catanese, un temporale sta colpendo anche Torino, rivelandosi più intenso sui quartieri settentrionali della città. Altri nuclei temporaleschi sono attivi sulla “pianura piemontese tra Busca e Saluzzo, nel Cuneese, sull’estremo Novarese orientale e tra bassa Valsesia, alto Novarese e zona Laghi”, segnala su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo.

In serata, l’arrivo del fronte freddo associato al ciclone Gunther provocherà un’intensificazione del maltempo sul Piemonte, con forti temporali associati a nubifragi e grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

