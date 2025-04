Maltempo Piemonte, situazione sempre più critica: salgono i fiumi e il Lago Maggiore | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua al Piemonte, sferzato da piogge torrenziali incessanti sui settori settentrionali della regione e neve in quota. Diversi fiumi cominciano a salire tra Piemonte e Valle d’Aosta. In particolare, si trovano sopra il livello di guardia l’Ovesca a Villadossola (VB), il torrente Lys a Issime (AO), lo Stura di Val Grande a Cantoira (TO), il Cervo a Quinto Vercellese (VC). I fiumi sopra la soglia di pericolo sono l’Elvo a Carisio (VC), l’Orco a Castellamonte (TO), il Sesia a Borgosesia (VC).

Il Toce a Candoglia ha superato la pre-soglia. Il torrente Sèssera a Pray (Biella) e il Cervo a Vigliano (Biella) hanno raggiunto il livello di guardia. Nel Torinese, il Po a San Sebastiano, la Dora Baltea a Tavagnasco e l’Orco a San Benigno hanno raggiunto la criticità ordinaria. Attualmente il Tanaro è in crescita in testata ed è stazionario nelle sezioni a valle di Farigliano (Asti). Dopo le ultime dodici ore di pioggia, il livello del Lago Maggiore alle 19.30 ha raggiunto la pre-soglia (livello giallo) a Pallanza (Verbania). Lo riferisce l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).

Una leggera esondazione del fiume Sesia si è verificata nei campi nel Novarese, tra Landiona e Recetto. È in corso una riunione in Prefettura a Novara per monitorare la situazione. È stato chiuso intanto a livello preventivo il ponte sul Sesia tra Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli). La prefettura di Novara comunica che l’Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) ha attivato servizi di monitoraggio piena sulle province di Vercelli e di Novara. A causa delle violente piogge in Valsesia nel Vercellese, sono stati in via precauzionale chiusi la passerella che collega Grignasco a Serravalle Sesia, un altro ponte fra Grignasco a Serravalle e il ponte sul Sesia tra Ghislarengo (Vercelli) e Carpignano.

La Provincia di Vercelli segnala la chiusura di diverse strade, tutte concentrate in Valsesia: la provinciale 78 da Varallo al confine con la provincia del VCO, quattro provinciali della Valmastallone, tre provinciali della Val Sermenza e la strada provinciale 299 da Baragiolo (Varallo) ad Alagna. In pratica, tutte le località della Valsesia, della Val Mastallone e della Valsermenza da Varallo in poi sono isolate. Chiuso precauzionalmente il tratto tra le frazioni Locarno (di Varallo) e Doccio (di Quarona), dove nell’alluvione del 2020 un uomo aveva perso la vita e, a Quarona, chiuso anche il ponte di Doccio. A Borgosesia, il Comune ha pubblicato un’ordinanza di sgombero della zona dell’Isola offrendosi di ospitare 50 famiglie residenti nel centro sportivo comunale. Il sindaco Fabrizio Bonaccio sta anche predisponendo l’ordinanza di chiusura del ponte di Aranco.

A Valperga (Torino), i Carabinieri hanno chiuso il collegamento con la 460 causa rischio esondazione del Gallenca. Si segnala una frana lungo la provinciale 45, arrivando da Cuorgnè tra il bivio per Via Bastiglia e la Chiesa di San Giacomo.

Livelli dei fiumi attesi in ulteriore aumento

Nelle prossime ore, è atteso un generale e significativo incremento dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario dei corsi d’acqua del Piemonte settentrionale e occidentale. Nella notte, è previsto il raggiungimento del livello di guardia per l’Orco a San Benigno (Torino) e per il Sesia a Palestro (Vercelli) e si prevedono incrementi del Toce a Candoglia (Verbania) e del Lago Maggiore a Pallanza (Verbania), pur mantenendosi al di sotto del livello di guardia. Nella notte, per il Po si prevede il generale innalzamento dei livelli, in particolare a valle di Torino, nelle sezioni di San Sebastiano e Crescentino, dove si prevede il raggiungimento del livello di guardia nella mattina di domani. Anche i livelli del Tanaro sono attesi in aumento fino alla sezione di Farigliano (Asti). Viene segnalata la forte probabilità di diffusi fenomeni di versante.

Diversi Comuni invitano a non uscire di casa

“In considerazione dell’intensa perturbazione che sta colpendo il territorio di Cossato e l’intero Biellese con intense precipitazioni si raccomanda a tutta la popolazione di uscire di casa solo se strettamente necessario. Si ricorda che in caso di allagamento è necessario salire ai piani superiori delle case”. Lo scrive sui social il Comune.

Anche a Caluso, nel Torinese, il Comune invita alla prudenza: “possibili esondazioni del Canale in alcune strade di Caluso! Prestare la massima attenzione”.

Il Comune di Pont Canavese (TO) comunica: “vista la situazione meteo in atto sul territorio a partire dalla serata di oggi e le fortissime precipitazioni previste per la nottata, si ordina alla cittadinanza di rimanere in casa e al sicuro, di non uscire in auto per nessun motivo nelle ore notturne vista la difficile situazione della viabilità e di segnalare al numero telefonico dell’Unione Montana eventuali situazioni di emergenza puntuali che possano coinvolgere le proprie abitazioni. Per eventuali emergenze sanitarie a persone che devono ricevere cure mediche ci si deve rivolgere al numero unico per le emergenze 112″.

Alla luce dell’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, il Comune di Casale Monferrato (Alessandria) invita la popolazione a comportamenti di massima prudenza. In particolare, si raccomanda di non avvicinarsi alle zone golenali e agli argini dei corsi d’acqua, anche in assenza di fenomeni evidenti, in quanto potrebbero verificarsi innalzamenti repentini dei livelli. Il sistema di Protezione Civile è attivo e in costante monitoraggio della situazione, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti. “Stiamo operando con la massima attenzione – sottolinea il sindaco Emanuele Capra -. Allo stesso tempo, è fondamentale ciascuno faccia la propria parte. L’invito per tutti è a seguire le comunicazioni ufficiali e a mantenere un atteggiamento responsabile e collaborativo”.

Nel Torinese, in località Cerone, frazione di Strambino, i Vigili del Fuoco hanno salvato due persone che erano rimaste bloccate nell’auto a causa di una parziale esondazione del torrente Chiusella. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ivrea. Pesanti allagamenti si registrano ad Agliè, nel Torinese.

Due nuclei familiari sono stati evacuati dalle loro abitazioni minacciate da una frana a Giaveno (Torino), in Val Sangone. Lo rende noto il sindaco, Stefano Olocco. La frana, in borgata Giai, ha interrotto la viabilità nella zona. “Per motivi di sicurezza – spiega il sindaco – siamo stati costretti ad evacuare una famiglia e un cittadino residente nella borgata. La centrale operativa comunale è attiva dalla mattina di oggi, mentre polizia locale, associazioni di protezione civile e ufficio tecnico comunale sono in preallerta. Durante la notte – conclude Olocco – sarà necessario mantenere il monitoraggio attivo sulle zone più critiche del nostro territorio. Raccomando la massima prudenza negli spostamenti”.

Maltempo Piemonte, allagamenti ad Agliè

