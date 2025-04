Maltempo Piemonte: a Torino attivata la sorveglianza di fiumi e corsi d’acqua

MeteoWeb

Anche Torino, a seguito dell’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo il Piemonte, è entrata in allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Sono pertanto stati attivati il Centro operativo comunale della Protezione Civile e il volontariato organizzato che saranno impegnati nella sorveglianza del Po e degli altri corsi d’acqua che attraversano il territorio cittadino, il cui livello è in crescita costante. Il monitoraggio della Protezione Civile interesserà tutte le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, compreso il Borgo Medievale e una particolare attenzione verrà riservata all’area del Fioccardo e del torrente Sappone. Ai Murazzi, per i quali nelle prossime ore sarà valutata la possibilità di una chiusura cautelativa, i locali sono chiusi e le attrezzature messe in sicurezza. Sospese tutte le attività sul fiume, a cominciare dalle società remiere già pre-allertate.

Secondo le previsioni meteo, il maltempo è destinato a proseguire anche domani con precipitazioni diffuse e localmente anche molto forti, che potranno causare esondazioni e allagamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.