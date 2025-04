Maltempo, piogge e temporali in atto al Centro-Sud: grandine in Campania

MeteoWeb

Maltempo in atto su parte del Centro-Sud a causa degli effetti dell’irruzione fredda che dai Balcani ha raggiunto l’Italia. Piogge e temporali stanno colpendo in particolare la fascia tirrenica tra Campania e Lazio, con grandine a nord di Napoli, dove si registra una temperatura di +12°C, e tra Frosinone e Ceprano. Sulla A1, piove da Anagni a Napoli. In Campania, sono caduti finora 28mm a Salitto Olevano, 24mm a Contursi Terme, 20mm a Frasso Telesino, 18mm a Cava de’ Tirreni, 17mm a Nocera Superiore, Vitulazio, 14mm a Montesarchio, 13mm a Caserta, 12mm di pioggia a Pomigliano d’Arco, Summonte, 11mm a Pietrastornina, Bagnoli Irpino, 9mm a Ercolano. Nel Lazio, sono caduti 25mm ad Alatri, 14mm a Collepardo, 10mm a Frosinone, Guarcino.

Altri fenomeni sono in atto sulla Puglia centrale e meridionale e anche sulla Basilicata meridionale. Fenomeni più isolati sono in atto sulla Toscana meridionale, sulla Sardegna nordorientale e sulla Sicilia orientale. Nelle prossime ore, il maltempo sarà più compatto e organizzato al Centro-Sud, con nevicate sui rilievi dell’Appennino inizialmente oltre i 1.400 metri, ma con quota neve in calo nella tarda serata e nel cuore della notte fino a quote collinari, precisamente fino a 700–800 metri di altitudine. Forti piogge e temporali anche in Sardegna e Sicilia. Domani, lunedì 7 aprile, il maltempo si sposterà all’estremo Sud nelle prime ore del mattino.

