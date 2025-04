Maltempo Spagna, il ciclone Fritz porta violente grandinate in Catalogna: località imbiancate | VIDEO

MeteoWeb

Una nuova tempesta condizionerà le festività della Pasqua sulla Penisola Iberica: si tratta del ciclone Fritz, lo stesso che porterà maltempo anche in Italia. Dieci regioni della Spagna, soprattutto sul settore nordoccidentale, sono in allerta meteo per il rischio di forti piogge, venti, mareggiare e nevicate in alta quota, segnala l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET). Dopo una ‘tregua’ meteorologica durante le giornate di giovedì e venerdì, la situazione torna a complicarsi nel fine settimana, con una discesa delle temperature, soprattutto nelle zone interne, e della quota della neve fino a 1.000-1400 metri.

Numerosi incidenti, causati dalle forti raffiche di vento, superiori agli 80km/h, sono stati segnalati ai servizi di emergenza del 112 per la caduta di alberi e danni agli arredi urbani, soprattutto nelle regioni nordoccidentali della Galizia, delle Asturie e di Castiglia e Leon. Mentre intense piogge riguardano il nord di Aragona e della Catalogna, sul versante mediterraneo.

Il maltempo in Spagna ha impedito lo svolgersi delle tradizionali processioni nel pomeriggio di ieri e oggi, Sabato Santo, in numerose città come Madrid, Toledo, in Castiglia-La Mancia, e Pamplona, nella regione settentrionale della Navarra.

Violente grandinate in Catalogna

Oggi la Catalogna ha vissuto una giornata di forte maltempo, con fenomeni intensi che hanno sorpreso residenti e automobilisti. Le immagini che arrivano da diverse città catalane dimostrano chiaramente l’intensità delle grandinate, che stanno colpendo in particolar modo le regioni di Segrià e Pla d’Urgell. La cittadina di Alcarràs, situata nella regione di Segrià, è stata una delle più duramente colpite. Nel giro di pochi minuti, una violenta grandinata ha ricoperto di bianco strade e vie. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le auto che fanno fatica a muoversi mentre i marciapiedi vengono rapidamente ricoperti di grandine, creando una scena che ricorda più l’inverno che la primavera.

Anche a Lleida, capoluogo della regione di Segrià, la situazione è complicata. I cittadini hanno condiviso foto che mostrano chiaramente le notevoli dimensioni dei pezzi di ghiaccio, alcuni dei quali hanno raggiunto un diametro di oltre 2 centimetri. Questa circostanza ha sollevato preoccupazioni soprattutto per quanto riguarda la possibilità di danni materiali ai veicoli e alle abitazioni. La forte grandinata ha causato numerosi disagi alla circolazione, in particolare sulla N-II tra Soses e Alcarràs, dove la carreggiata era notevolmente interessata da accumuli di ghiaccio che rendevano difficoltosa la guida.

Al Palau d’Anglesola, la situazione è stata particolarmente degna di nota. Gli abitanti di questa località di Pla d’Urgell hanno segnalato accumuli di grandine di diversi centimetri, che hanno creato difficoltà sia ai pedoni che agli automobilisti.

Sebbene il fenomeno si sia concentrato soprattutto nelle regioni centrali, grandinate meno intense sono state segnalate anche in altre zone del Paese. A Roquetes, nella regione del Baix Ebre, sono stati segnalati alcuni episodi di grandine più sparsi e di dimensioni più ridotte, ma sufficienti ad attirare l’attenzione dei residenti. Anche nelle zone dei Pirenei e dei Prepirenei, città come Massaners hanno visto le loro strade leggermente ricoperte dai chicchi di ghiaccio.

