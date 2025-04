Maltempo, storica nevicata in Valle d’Aosta: si sfiorano i due metri alla Diga del Gabiet | FOTO

MeteoWeb

Una nevicata storica si è verificata in Valle d’Aosta oggi, 17 aprile, con accumuli clamorosi in montagna, che si avvicinano ai 2 metri sulle zone orientali. Alla Diga del Gabiet, a 2370 metri, si registrano 190cm di neve fresca da inizio evento! A Plan Maison (Cervinia), a 2545 metri di quota, i tornelli della seggiovia sono quasi completamente sepolti dalla neve, come segnala la pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”. Tenendo conto del fatto che i tornelli sono alti circa 170cm, sono caduti circa 130/140cm di neve.

Spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto, che danno un’idea dell’intensità delle nevicate nella regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.