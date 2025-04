Maltempo Valle d’Aosta: situazione delicata nella Valle del Lys, 7mila utenze senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

Per un aggiornamento della situazione della viabilità e delle criticità idrogeologiche sul territorio regionale a seguito del forte maltempo delle scorse ore in Valle d’Aosta, si è riunito nella serata di oggi il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Presidente della Regione Renzo Testolin e coordinato dal Capo della Protezione Civile Valerio Segor, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, degli Enti interessati e con i Sindaci in videoconferenza. Le precipitazioni hanno toccato i 580mm di pioggia e comunque sono state al di sopra dei 200mm su tutto il territorio regionale.

Dal punto di vista idrogeologico, la situazione più delicata è quella della Valle del Lys, con diversi smottamenti che i servizi regionali e comunali stanno monitorando con il supporto della Protezione Civile.

Situazione viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, al momento rimangono chiuse le strade regionali già oggetto di ordinanze comunali e regionali, in via preventiva e per permettere gli interventi di ripristino della circolazione. Permane la chiusura della Strada Statale 26, con deroga per mezzi di soccorso e residenti, a Montjovet, nel tratto tra il km 67 e il km 68. La circolazione viene garantita da una deviazione in loco.

Riaperta a senso unico alternato la Strada Statale 27. Rimane chiuso al transito il Traforo del Gran San Bernardo, mentre al momento il Traforo del Monte Bianco è transitabile per i veicoli leggeri in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio le altre chiusure riguardano: le Strade regionali 41 dei Salassi, 42 di Saint-Pantaléon, 31 di Allein, 2 di Champorcher (prevista la riapertura domattina alle ore 7.00), 24 di Rhêmes all’altezza di Introd (innesto SS26 direzione Courmayeur), 43 di Staffal, 18 di Pila, 38 di Arpuilles, all’altezza di Gignod, 28 di Bionaz, 44 della Valle del Lys, 47 di Cogne, 23 di Valsavarenche, 24 di Rhêmes, 1 di Perloz, 29 di Doues, 39 del Colle d’Arpy, 30 di Ollomont e 17 di Roisan (già chiusa precedentemente nel tratto dal capoluogo all’innesto con la SR 28). L’autostrada A5, per problemi correlati alla frana di Chiappetti (Quincinetto) resta chiusa sul tratto Quincinetto – Pont-Saint-Martin.

Blackout

È in via di miglioramento la problematica relativa alla mancanza di energia elettrica in Valle d’Aosta: al momento – si apprende dall’amministrazione regionale – sono circa 7mila le utenze senza corrente, su un totale di circa 100mila. Nel pomeriggio, erano 25mila quelle con problemi, in 37 dei 74 comuni valdostani.

Le previsioni meteo

Ancora nella notte sono previste sulla parte orientale della regione precipitazioni a carattere di intermittenza. Domani, venerdì 18 aprile, è prevista una giornata abbastanza serena e soleggiata che permetterà i monitoraggi sui dissesti anche con sorvoli.

