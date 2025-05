Allerta Meteo Torino, grande paura per domenica pomeriggio: attesa pioggia torrenziale e grandine grossa

MeteoWeb

Un ciclone in discesa dall’Europa centrale raggiungerà il Nord Italia nella giornata di domani, domenica 4 maggio. Dallo scontro tra masse d’aria più fresche e le masse d’aria calde esistenti nasceranno forti temporali che interesseranno tutta la Pianura Padana e anche la Toscana. Anche la Protezione Civile ha lanciato l’allerta meteo per i forti fenomeni attesi per il pomeriggio-sera di domani al Nord. Una delle aree a cui prestare particolare attenzione sarà quella di Torino, dove i modelli prevedono la formazione di una forte supercella. Questo comporterà un alto rischio di nubifragio sulla città, con grandine molto grossa. C’è dunque la possibilità che quello che oggi è successo a Parigi e Lione, colpite da furiose grandinate, possa ripetersi anche a Torino, con gravi conseguenze per la città.

Per quanto riguarda il resto della regione, sono attesi temporali sul medio-alto Piemonte con il rischio nubifragi, grandine e forti raffiche di vento a partire da metà pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

