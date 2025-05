Clima, quella del 2025 è già la primavera più soleggiata mai registrata nel Regno Unito

MeteoWeb

Secondo i dati provvisori del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, il Paese sta facendo registrare la primavera più soleggiata mai registrata. Il Regno Unito ha registrato 630 ore di sole dall’1 marzo al 27 maggio, superando di 4 ore la precedente primavera più soleggiata del 2020, in una serie che risale al 1910, rende noto il Met Office. “La scorsa settimana, abbiamo confermato che sia la Scozia che l’Irlanda del Nord avevano già registrato le rispettive primavere più soleggiate, superando quelle del 2020”, spiega una nota.

Emily Carlisle, scienziata del Met Office, ha dichiarato: “il Regno Unito ha ora, provvisoriamente, registrato la sua primavera più soleggiata di sempre, con ancora pochi giorni di stagione a disposizione. Ricordiamo tutti la primavera eccezionalmente soleggiata del 2020, ma quel primato è stato superato dalla primavera del 2025. Ora, sette delle prime dieci primavere più soleggiate mai registrate per il Regno Unito dal 1910 si sono verificate a partire dall’anno 2000”.

“È stata effettivamente una primavera estremamente soleggiata e secca per la maggior parte delle persone, ma con pochi giorni rimanenti alla fine della stagione e un tempo più instabile questa settimana, è troppo presto per dire cosa accadrà con gli altri record. Pubblicheremo ulteriori aggiornamenti non appena li avremo questa settimana e pubblicheremo le statistiche complete di maggio e primavera 2025 lunedì 2 giugno”, ha aggiunto l’esperta.

Questi dati del Met Office rafforzano ulteriormente le stime già rese note al riguardo da un’agenzia governativa che due settimane fa aveva evocato la stagione più secca almeno dal 1956. Il tutto mentre montano i timori sulla disponibilità di risorse idriche legati a un clima decisamente più secco del solito a queste latitudini.