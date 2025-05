Eruzione Etna: spettacolare nube di cenere visibile dallo spazio

MeteoWeb

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, l’Etna ha offerto uno spettacolo di rara intensità, con un episodio eruttivo tra i più potenti e scenografici degli ultimi anni. Il protagonista, ancora una volta, è stato il cratere di Sud-Est, da cui ha avuto origine una sequenza di fenomeni vulcanici che ha catturato l’attenzione di esperti, appassionati e autorità.

Una notte di fuoco: cronaca dell’eruzione

L’attività ha preso avvio nel cuore della notte con una fase stromboliana molto intensa. Alle 2:45 circa, le esplosioni si sono rapidamente evolute in fontane di lava pulsanti, che hanno raggiunto altezze tra 200 e 300 metri sopra le bocche eruttive. Dalle aperture del cratere di Sud-Est si sono originate almeno due colate laviche, una diretta verso Sud-Est e l’altra verso Sud.

Verso le 3:30, la ricaduta di lapilli vulcanici ha interessato la zona di Piano Vetore, sul versante sud-occidentale del vulcano. Poco dopo, una colonna di cenere si è sollevata fino a 6.000 metri d’altezza, raggiungendo i cieli sopra centri abitati come Acicastello e Viagrande.

Un impatto anche atmosferico: la nube viaggia verso il Nord Africa

L’evento è stato rilevato anche dai satelliti del programma europeo Copernicus, in particolare dalla missione Sentinel-5P. I dati satellitari hanno mostrato la presenza di una nube ricca di cenere e biossido di zolfo (SO₂) che si è dispersa verso Sud-Sud-Ovest, attraversando il Mediterraneo e raggiungendo le coste del Nord Africa.

Le immagini satellitari hanno confermato l’ampiezza regionale dell’eruzione e l’efficacia delle moderne tecnologie di monitoraggio atmosferico nel valutare l’impatto delle emissioni vulcaniche, sia a livello locale che su scala continentale.

Conseguenze operative: traffico aereo limitato su Catania

L’intensa attività infrasonica e la nube vulcanica hanno avuto effetti anche sul traffico aereo: l’aeroporto di Catania è stato costretto a ridurre temporaneamente il numero di voli in arrivo, con una limitazione a cinque atterraggi l’ora. Le autorità hanno disposto anche una breve chiusura degli spazi aerei a sud del vulcano, in via precauzionale.

Un evento ad alta energia: sismicità e tremore in aumento

Sul fronte sismico, l’energia del tremore vulcanico ha raggiunto livelli molto elevati, con la sorgente localizzata a circa 2.700 metri di quota nell’area del cratere di Sud-Est. Anche l’attività infrasonica ha registrato picchi rilevanti, a conferma del carattere esplosivo e dinamico dell’eruzione.

Il ruolo cruciale delle osservazioni satellitari

Grazie alle tecnologie offerte da Copernicus Sentinel-5P e ad altri strumenti di telerilevamento, è stato possibile osservare in tempo reale l’evoluzione della nube vulcanica e monitorare la concentrazione di SO₂ nell’atmosfera. Queste informazioni sono fondamentali per la previsione degli impatti su salute pubblica, trasporti e clima.

Conclusioni: Etna protagonista di un’eruzione spettacolare e monitorata

L’eruzione dell’Etna tra il 29 e il 30 aprile si inserisce tra gli episodi più intensi e documentati degli ultimi mesi. Oltre al fascino visivo delle fontane di lava e delle colate incandescenti, l’evento ha messo in evidenza l’importanza del monitoraggio integrato e della coordinazione tra enti di protezione civile, autorità aeroportuali e centri di ricerca.

Un’esperienza che conferma ancora una volta come l’Etna non sia solo uno spettacolo naturale, ma anche un laboratorio vivente per la scienza e la gestione delle emergenze vulcaniche.

