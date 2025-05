Maltempo Piemonte, forte grandinata nel Pinerolese: danni nei campi allagati | FOTO

MeteoWeb

Temporali con forti raffiche di vento e grandinate si sono abbattuti oggi sulla provincia di Torino, in particolare nel Pinerolese. La Confagricoltura di Torino riporta danni a zone frutticole e vitivinicole. Nel primo pomeriggio, la grandine ha imbiancato Pinerolo, creando problemi in particolare nella frazione Baudenasca e nei vicini paesi di Buriasco, Macello e Cercenasco. La grandinata si è poi spostata a Orbassano e Grugliasco.

“Questo evento – scrive la Confagricoltura Torino – si aggiunge a una situazione molto difficile per la coltivazione del mais: molti campi sono colpiti da marciume radicale e sarà necessaria la risemina totale. La Cooperativa Vigonese stima che sarà necessaria la risemina di 400 ettari, un’attività che sarà possibile solo quando il terreno sarà tornato completamente asciutto e areato, in modo da debellare il fungo. Si prospetta quindi una risemina molto tardiva con una conseguente forte perdita di produzione, oltre al raddoppio dei costi”.

