Maltempo Sicilia, ad Agrigento crolla una parte dell’ex ospedale | FOTO

Giornata di forte maltempo oggi in Sicilia a causa degli effetti del ciclone Ines. Momenti di paura nel pomeriggio ad Agrigento. In via Atenea, è crollata una parte dell’ex ospedale, oggi un cantiere aperto per la nuova sede dell’Università. A favorire il crollo probabilmente sono stati le forti piogge e il vento. La strada è stata chiusa al traffico e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Proprio a causa dell’allerta arancione per il maltempo, il cantiere oggi era fermo e nessuno è rimasto ferito.

