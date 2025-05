Maltempo, forti temporali in Piemonte e Lombardia: nubifragi e grandine nella notte | VIDEO

MeteoWeb

Vanno intensificandosi i fenomeni di maltempo al Nord-Ovest, tra Piemonte e Lombardia. In Piemonte, rovesci e temporali, localmente intensi, sono in formazione tra Eporediese e Verbano, in movimento verso sud-est nelle prossime ore. In particolare, segnaliamo temporale con pioggia forte e grandine a Borgosesia, in provincia di Vercelli, dove sono già caduti 3mm di pioggia. 8mm di pioggia sono caduti invece a Pallanza, sul Lago Maggiore. Nel Canavese, multicella in espansione verso sud-ovest. Segnaliamo anche tuoni a Biella.

Anche in Lombardia sono in corso forti temporali, soprattutto nella zona di Lecco. Qui i dati pluviometrici sono già più significativi, considerati anche i fenomeni che hanno colpito la Bergamasca qualche ora fa: segnaliamo 60mm a Berbenno, 47mm a Rota d’Imagna, 29mm a Peghera di Taleggio, 28mm a Osnago, 26mm a Olginate, Perledo, 23mm a Strozza, 22mm a Cernusco Lombardone, Bonzeno di Bellano, 21mm ad Almè, 20mm a Garlate, Oggiono, Rovagnate.

I temporali continueranno a colpire il Nord-Ovest, in Piemonte e Lombardia, fino a domani mattina, con violenti nubifragi su Milano, Varese, Como, Monza, Bergamo, Pavia e Lodi. Queste le città più colpite dai fenomeni estremi. Ma nel pomeriggio-sera di domani, il maltempo si estenderà alle regioni del Centro colpendo in modo molto pesante gran parte del territorio nazionale.

Forti temporali in Piemonte: fulmini da Beinasco guardando verso Torino

