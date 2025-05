Maltempo Veneto, 15 persone bloccate nelle auto evacuate nel Padovano | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono impegnati, dalle 17 circa di oggi, in diversi interventi nei Comuni dell’Alta Padovana a causa del maltempo che ha colpito questa zona del Veneto, in particolare nei territori di Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche. Sono circa una ventina gli interventi effettuati finora, principalmente per prosciugamenti e soccorsi a persone in difficoltà. Numerose le chiamate al numero di emergenza 115, soprattutto per auto rimaste bloccate in strada a causa dell’alto livello dell’acqua, provocato dal mancato deflusso nei fossati. In via Lardona, a San Giorgio delle Pertiche, sono state evacuate 15 persone rimaste intrappolate nei propri veicoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

