Il progetto Sparkle-Turkcell: una dorsale di 4000km collegherà l’Europa al Medio Oriente

Un nuovo capitolo si apre nelle relazioni tra Italia e Turchia, con ambizioni da 40 miliardi di dollari di scambi commerciali. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è stato ricevuto, martedì 29 aprile 2025, dal Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphilj per il quarto vertice intergovernativo italo-turco. Nel corso dell’incontro, hanno siglato nove memorandum d’intesa che spaziano dalla difesa allo spazio fino alle infrastrutture strategiche in Africa. Il traguardo principale è quello dei 35 milioni di euro di scambi nel medio periodo. Tra gli accordi più rilevanti, la joint venture fra le aziende Leonardo e la turca BayKar per la produzione di droni e il progetto di connettività digitale Sparkle-Turkcell: una dorsale di 4mila chilometri che collegherà l’Europa al Medio Oriente.

Il 6 marzo scorso, Sparkle e Turkcell hanno firmato un Memorandum d’Intesa per una soluzione di connettività fra la Turchia e l’Europa. Il MoU, annunciato durante il Mwc 2025 a Barcellona, prevede la costruzione di un percorso diversificato per collegare la Turchia all’ecosistema europeo delle telecomunicazioni attraverso un nuovo cavo sottomarino da Izmir, capace di trasportare oltre 25 Tbps per coppia di fibre ottiche, integrato nel sistema BlueMed di Sparkle e i suoi gateway di Chania e Milano.

Ieri, Meloni ha citato “l’accordo tra Tim Sparkle e Turkcell per connettere la Turchia all’Italia e all’ecosistema europeo delle telecomunicazioni, realizzeremo una dorsale digitale all’avanguardia lunga circa 4.000 chilometri che attraverserà il Mediterraneo e migliorerà la connettività tra l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia”.

