Terremoto Campi Flegrei, la decisione sulle scuole a Napoli e Quarto

MeteoWeb

In seguito allo sciame sismico che oggi ha colpito l’area dei Campi Flegrei, le ricognizioni dei tecnici sul territorio hanno dato esito negativo. Le scuole di Napoli domani saranno regolarmente aperte: nessun danno significativo è stato segnalato o rilevato. Lo scrive in una nota il Comune. Chiunque abbia necessità di segnalare situazioni di rischio o richiedere sopralluoghi connessi alle recenti scosse bradisismiche può farlo contattando il numero 0815627027, attivo 24 ore su 24. Gli uffici del Welfare sono attivi per sostenere la popolazione: gli assistenti sociali della Municipalità sono operativi tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 12:00 presso la sede di Via Acate. Durante le ore notturne, interviene la Centrale Operativa Sociale (COS), attivabile telefonicamente in caso di necessità.

Scuole chiuse a Quarto

Dopo Pozzuoli, anche il Comune di Quarto chiude le scuole. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Sabino. Mercoledì 14 maggio tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Quarto resteranno chiuse. “La decisione – fa sapere il primo cittadino – è stata presa per consentire analisi e verifiche statiche sugli edifici scolastici, a seguito delle forti scosse e dello sciame sismico registrato nelle ultime ore. La sicurezza degli studenti e del personale scolastico è la priorità”.