Allerta Meteo, ancora forti temporali sulle Alpi: rischio alluvioni lampo, forte vento e grandine

Anche la giornata di domani, martedì 1 luglio, sarà caratterizzata dai forti temporali sulle Alpi, dopo i fenomeni violenti di oggi che hanno provocato anche una vittima. Il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha emesso un bollettino per la giornata di domani, in cui prevede un livello 1 per le Alpi e la Pianura Padana per locali forti piogge concentrate, forti raffiche di vento e locali grandinate fino a medie dimensioni (queste più probabili sulle regioni di Nord-Ovest). Di seguito, i dettagli del bollettino emesso da PRETEMP.

“Pressione livellata e intrusioni di aria fresca alle medie quote interagiscono con masse d’aria molto calde e umide nei bassi strati determinando locale instabilità, potenzialmente anche marcata nelle regioni del Nord Italia. L’assenza di sistemi frontali e forzanti dinamiche risulta in un windshear pressoché nullo, preludio di sistemi semi-stazionari specie lungo l’arco alpino dove i temporali saranno più diffusi mentre nella Pianura Padana perlopiù isolati e più probabili nella seconda parte del giorno. Valori di MLCAPE >1500-2000 J/kg alimenteranno sistemi perlopiù a cella singola o multicellari ma anche intensi”, riporta il bollettino PRETEMP.

“Un livello 1 è stato emesso per le Alpi e la Pianura Padana per piogge eccessive, specie lungo l’arco alpino dove non si escludono episodi di alluvioni lampo, e forti raffiche di vento. Saranno possibili tuttavia anche grandinate con diametri fino a 1-4cm anche con locali accumuli al suolo in occasione della scarsa mobilità delle celle stesse. Locale instabilità a carattere diurno sarà possibile anche sulle zone interne del Centro e tra Sardegna e Corsica”, concludono gli esperti di PRETEMP.

