Allerta Meteo: temporali devastanti al Nord, decisa rinfrescata imminente mentre continua il delirio dei catastrofisti sul “caldo record” che però non batte alcun record!

Torino è già crollata a +27°C in pieno giorno. Biella è a +26°C, Verbania addirittura a +22°C: il caldo è già finito al Nord/Ovest e in serata finirà nel resto del Nord, dopo i picchi delle scorse ore che sono stati elevati ma non eccezionali. Nessun record è stato battuto, per un “caldo record” soltanto sui giornali zeppi di bufale e fake news. In realtà l’unico estremo meteorologico di queste ore è dato dal forte maltempo: in Piemonte i primi temporali hanno già fatto un disastro con grandine enorme, mentre il fronte freddo avanza verso il resto del Paese.

Nelle prossime ore, in serata, avremo temporali distruttivi al Nord/Est sulla scia del forte maltempo che ieri ha devastato la Francia con morti e feriti. La rinfrescata che è già materializzata in Piemonte, domani si estenderà a gran parte del Centro/Nord e sabato anche al Sud, con qualche pioggia nel versante tirrenico della Calabria. Il crollo termico è stato anticipato di un giorno dagli ultimi aggiornamenti dei modelli, e nel weekend avremo un clima gradevole in quasi tutta l’Italia, soprattutto sulle Regioni Adriatiche e al Sud. L’unica ondata di caldo sarà quella su Spagna e Portogallo.

Il maltempo, invece, continuerà anche la prossima settimana con forti piogge e temporali al Nord, mentre non si prevedono ondate di calore neanche a lungo termine, almeno per tutta la prima decade di Luglio. Buone notizie, quindi, almeno in questa prima parte d’estate, per chi soffre il caldo e in questi giorni si impressiona soltanto per i titoloni di qualche giornale che vive fuori dalla realtà, alimentando una narrazione totalmente fuorviante e anti-scientifica sulle vicende climatiche mentre l’Italia vive una prima parte di estate con qualche giorno di caldo ma senza eccessi particolari. Neanche un record è stato battuto nel corso di questo mese di Giugno, e il peggio è passato: adesso le temperature diminuiranno e anche Luglio si prospetta gradevole e mite almeno nella prima metà del mese.

